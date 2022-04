Colaboradora do BOM DIA lança livro para crianças

“A Gaivota Marcela e o Caranguejo” é o título do livro da autoria de Joana Tiago Reis, psicóloga, atriz, jornalista e agora escritora, que colabora semanalmente na emissão Psicologia no BOM DIA.

Este livro para crianças vai ser apresentado no Luxemburgo, país onde a autora já viveu, este sábado dia 23 de abril às 15:40, na Kannerbicherdag de Dudelange, com uma sessão de leitura do livro por Joana Tiago Reis, numa iniciativa da Livraria Pessoa.

Joana trabalha com crianças e jovens em contexto clínico e escolar. É no “universo imaginário dos mais pequenos” que a autora se inspira para criar as suas histórias”. As ilustrações são de Alexandra Belmonte, artista plástica e designer nascida em Moçambique.

O livro é sobre “uma gaivota que fala e um caranguejo que canta encontram-se um dia numa praia. Juntos vão descobrir o maior segredo da humanidade. Mas qual é este segredo? Será um dos tesouros que a gaivota Marcela guarda numa caverna ou algo que o caranguejo esconde no fundo do mar?”, descreve outro colaborador habitual do BOM DIA, o jornalista e escritor, José Luís Correia.

Para este autor, “ambos percebem que falam ‘uma linguagem que existe para lá do tempo’. Será uma pista? Para saber é preciso seguir as duas personagens até ao desenlace final desta fábula ecológica. Porque é de uma fábula que se trata, em que os animais e a natureza falam, sonham, cantam ópera até, apaixonam-se, e dizem as verdades de uma forma simples, de modo a que todos entendam, seja qual for a sua idade, e retirando disso uma moral no final”.