Colaboradora do BOM DIA lança livro infantil

A autora Joana Tiago Reis lançou o livro “A Gaivota Marcela e o Caranguejo”. Houve tempo para uma leitura com crianças no Kannerbicherdag, em Dudelange, no passado sábado.

A autora e colaboradora do BOM DIA esteve presente na feira de livros, onde pôde apresentar “A Gaivota Marcela e o Caranguejo”. Para além de leitura, os convidados ainda puderam jogar um Kahoot.

Durante o momento de leitura, que contou com muitos pais e filhos, a escritora decidiu pedir aos mais velhos para se sentarem no chão, e aos mais novos para se sentarem nos bancos. Em entrevista, Joana esclareceu que “queria criar uma dinâmica de quebra-gelo, em que os pais se sentissem na posição de crianças, porque muitas vezes nos esquecemos que também nós já fomos crianças”.

Queria também que fossem os pais a ler em público, ao invés dos filhos, para causar engano se assim acontecesse. “Foi mesmo para fazer os pais sentir o que é ler em público palavras que às vezes podemos não perceber, ou enganarmo-nos”, esclarece a escritora como quis dinamizar o seu momento.

“A Gaivota Marcela e o Caranguejo” foi uma “história da cabeça” de Joana num dia de praia em que criou o enredo para o irmão Tomás. À medida que ia pedindo para contar mais vezes, a autora ia desenvolvendo cada vez mais a peça, até ter de a escrever e a tornar num livro.

Refere que muita da inspiração e das conchas que deu às crianças no fim do momento de leitura vieram da praia de Santa Cruz, em Torres Vedras, “uma praia que é parte da minha vida”.

O livro estará disponível na Livraria Pessoa e no Festival das Migrações. O livro foi ilustrado por Alexandra Belmonte.

Veja aqui a entrevista que Joana Tiago Reis deu ao BOM DIA.

Joana Tiago Reis, psicóloga, escritora e colaboradora do BOM DIA Posted by BOM DIA on Saturday, April 23, 2022

#portugalpositivo