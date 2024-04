Colaborador do BOM DIA vence Prémio de Imprensa Desporto com Ética

Vitor Santos foi o vencedor do Prémio Nacional de Imprensa “Desporto com Ética 2023”, promovido pelo IPDJ, através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), e pelo Clube Nacional de Imprensa Desportiva (CNID) no segmento de Imprensa Regional, com o texto “Ausência de valores de desporto de formação”.

Vitor Santos, que é colaborador regular do BOM DIA, tem um percurso ligado ao desporto e nos últimos anos tem-se dedicado à promoção da Ética e dos Valores do Deporto.

Para o premiado “a valorização dos resultados em detrimento do processo é uma das causas para os conflitos existentes”. Vítor Santos tem realizado várias ações no país sobre esta temática e já recebeu vários prémios e distinções nacionais. Autor do livro “Educar o sonho: ética e envolvimento parental na prática desportiva” exerce funções de Técnico Superior no Instituto Politécnico de Viseu e tem um percurso ligado ao desporto de formação, com relevo para as épocas em que foi treinador no Sport Viseu e Benfica e Académico de Viseu.

A cerimónia de entrega dos prémios está agendada para o próximo mês, previsivelmente, em Viseu, Cidade Europeia do Desporto 2024.