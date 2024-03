Colaborador do BOM DIA renova título de embaixador da Ética no Desporto

Vitor Santos, colunista regular do BOM DIA, foi esta semana designado pelo conselho diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude para se manter como embaixador da Ética e do Desporto.

Ao BOM DIA, Vitor Santos revela que se sentiu “honrado e surpreso” quando, em 2018, e pela primeira vez, foi convidado para este cargo. “O reconhecimento do meu trabalho deu-me força para continuar quando muitos achavam que não valia a pena. Agora, mais honrado me sinto quando integro a listagem, para os anos de 2024 e de 2025, que contempla, uma vez mais, o meu nome”, frisa.

Há já seis anos consecutivos que Vitor Santos vê as suas publicações premiadas pelo Clube Nacional de Imprensa Desportiva e PNED e é convidado para “dezenas e dezenas de ações em clubes, associações e escolas”.

“Na qualidade de Embaixador, comprometi-me a participar ativamente na persecução dos desígnios do Programa Nacional de Ética no Desporto, com todos os seus intervenientes, designadamente na promoção e vivência dos valores no desporto que prometi defender em todas as situações em que participei, a nível profissional, desportivo e como cidadão. Tenho a convicção e feedback que tenho cumprido. Em 2023, integrar a Comissão de Ética dos Jogos Desportivos de Viseu 2024, organizados pelo Município de Viseu e receber uma Distinção de Mérito, atribuído pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APVCD), pelo reconhecimento do meu trabalho no âmbito da promoção da Ética no Desporto, foram incentivos que reforçaram a minha crença no caminho que estou a percorrer. Ética no Desporto continua a ser uma causa que me motiva”, disse ainda.