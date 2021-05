Colaborador do BOM DIA lança livro sobre escutismo

A FNA – Fraternidade Nuno Álvares, Escuteiros Adultos da Região de Braga – acaba de lançar um livro intitulado “Dinâmica Imparável – A Região de Braga da FNA”, que retrata a história da FNA no distrito de Braga.

A obra é da autoria do José Luís Silva, escuteiro da FNA no Núcleo de São Dâmaso, concelho de Guimarães, e ex-Presidente da Direcção Regional de Braga da FNA, sendo actualmente Secretário Nacional da FNA para a área internacional e para a expansão.

José Luís Silva é também comercial e colaborador do BOM DIA, sendo moderador da emissão “BOM DIA com pronúncia do norte”. Veja aqui uma das emissões:

A cerimónia de apresentação do livro decorreu esta sexta-feira no auditório da Universidade do Minho, Campus de Azurém, Guimarães.

Estiveram presentes representantes dos 73 núcleos existentes na região de Braga, bem como diversos convidados da Igreja, do escutismo e da sociedade civil.

Veja no vídeo abaixo a atuação de José Luís Silva, que além de autor do livro é também saxofonista: