Colaborador do BOM DIA assume liderança da Fraternidade de Nuno Álvares

O colaborado do BOM DIA José Luís Silva, associado do Núcleo de São Dâmaso, da Região de Braga, foi eleito Presidente Nacional da Fraternidade de Nuno Álvares, no Conselho Nacional Plenário descentralizado, com mesas de voto abertas em simultâneo nas várias Regiões escutistas do país.

Após o fecho das urnas e apuramento dos resultados, a Direção Nacional eleita tomou posse, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre da Sociedade Martins Sarmento, e contou com a presença de muitos convidados, entre dirigentes escutistas da FNA e Corpo Nacional de Escutas, incluindo o Chefe Nacional, Ivo Faria, autarcas, com destaque para a Vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dra. Adelina Pinto, familiares e amigos.

José Luís Silva é acompanhado nesta missão pelo Vice-presidente, Filipe Relvão, do Núcleo da Palheira, Região de Coimbra, e pelo Secretário Jorge Carvalho, do Núcleo de São Martinho de Bougado, Trofa, Região do Porto, e serão apoiados por uma equipa alargada de Serviços Nacionais, composta por associados de diferentes Regiões, nomeadamente Lisboa, Setúbal, Braga, Leiria e Algarve.

A Fraternidade de Nuno Álvares é uma associação de escuteiros adultos, constituída por antigos filiados no Corpo Nacional de Escutas, que tem por fins: