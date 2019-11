Colaborador do BOM DIA ajuda a melhor conhecer os portugueses dos EUA

Com mais de 62 organizações integradas, o The New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC) é uma entidade voluntária que representa mais de 180,000 portugueses e luso-americanos, assumindo como missão representar, promover e defender os Direitos da Comunidade Portuguesa em Nova Iorque. Ontem, o NYPALC nomeou como consultor de Data Science o investigador e colaborador do BOM DIA, Carlos Barros.



Carlos Barros vai ter acesso a dados da comunidade que podem vir a permitir a sugestão de iniciativas que criem bem-estar para a comunidade portuguesa em Nova Iorque. Além dessa função, Barros destaca a importância de “sensibilizar para a urgência da utilização das novas tecnologias como veículo de união perante a distância geográfica”,



A par do trabalho de investigação em Psicologia Social, Carlos Barros tem desenvolvido trabalho na comunicação da ciência – através de colaboração com o BOM DIA e outros canais de comunicação social – sendo o produtor e apresentador da nossa série “Sem Fronteiras”, que apresenta semanalmente a vida de um emigrante português.



Em reação à nomeação pela NYPALC, Carlos Barros destacou o fascínio pelo apoio a emigrantes já que “é enfrentar o nosso medo mais interno da ideia do desconhecido, é (re)inventar relações e união, é saber que somos mais fortes do que a distância”.