Colaboração entre polícia portuguesa e francesa é um êxito

Pelo terceiro ano consecutivo, Portugal recebe três polícias e catorze gendarmes franceses que são integrados em equipas da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) portuguesas.

Estas patrulhas foram implementadas há três anos entre Portugal e França, de acordo com a decisão PRUM de 2008 que as regulamenta. Este ano, realizam-se em várias cidades, como Lisboa, Porto, Sintra, Fátima, Faro e Setúbal.

Os nossos gendarmes e polícias têm a oportunidade de efetuar patrulhas durante os períodos de grande afluência de turistas ou de eventos que reúnem muito público (Festival NOS Alive em Lisboa, Festa de São João no Porto, Festival do Marisco em Olhão, ou, como em 2017 na Comemoração do Centenário de Fátima).

Estas ações de grande visibilidade, muito apreciadas pelos nossos cidadãos residentes ou de férias em Portugal, permitem ajudá-los ou orientá-los em caso de dificuldade indicando-lhes, por exemplo, onde fazer uma reclamação, o que fazer em caso de acidente, etc ..

Por outro lado, em França, este Verão, pela segunda vez, polícias portugueses deslocam-se à nossa capital para efetuar patrulhas com os seus homólogos da Prefeitura de polícia. Esta ação, testemunha que ambas as partes desejam desenvolver um dispositivo de segurança de proximidade que dá plena satisfação aos nossos cidadãos.