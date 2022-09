Coisas estúpidas

Das coisas mais estúpidas que ouço dizer, com mais frequência que o desejável, é proferida muitas vezes por pessoas inteligentes: “há sem-abrigos que possuem telemóveis melhores que o meu”. Esta frase é dita em forma condenatória, e define mais quem a profere do que o sem-abrigo.

De facto, é estranho pessoas que possuem emprego, carro, casa, televisões, aquecimento, maquinas de lavar roupa e louça, frigorifico, computador portátil se sintam incomodadas porque o telemóvel do sem-abrigo é melhor do que o deles, o que na maioria das vezes não o é. Talvez desconheçam que o telemóvel do sem-abrigo e outras pessoas carenciadas, é o único meio de contacto que possuem, é a única forma de acederam à informação, nalguns locais onde haja wireless à borla.

Também é, muitas das vezes, a única maneira de serem contactados, uma ferramenta essencial para a saúde pública, como se verificou durante a pandemia.

Pedro Guimarães