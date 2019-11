Coimbra recebe construção gigante em Lego

O evento Coimbra Fan Event – for Lego Lovers vai apresentar, no Estádio Cidade de Coimbra, uma árvore gigante e uma vila de Natal com cerca de 12 metros quadrados construídas com milhões de peças, foi anunciado.

O evento, que vai decorrer de 16 a 24, irá apresentar mega cidades, fantásticos cenários, vários milhões de peças distribuídas por variadas mesas temáticas, dioramas, esculturas, comboios e monumentos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a associação Alfalug, que participa na organização, adianta que, no sábado, pelas 11:30, o centro comercial Alma Shopping será palco de uma pequena mostra, patente até dia 15, com algumas construções Lego que integram o evento.

Complementarmente à exposição, estão previstos vários espaços de venda de um vasto conjunto de peças e “sets” Lego, bem como outros artigos relacionados e ainda espaços de brincadeira como insufláveis e pistas.

Para o público infantil haverá uma “piscina” com mais de 130 mil peças, concursos e outras atrações.

“A intenção é potenciar a aprendizagem através da brincadeira. O LEGO®, com a sua versatilidade, permite brincar em família e ao mesmo tempo compreender novos conceitos, como contagens, medidas e até programação”, realça a nota.

O Coimbra Fan Event – for Lego Lovers conta com cerca de duas dezenas de construtores envolvidos.

O evento é organizado em parceria com a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e Alfalug, uma associação de troca de conhecimentos entre pessoas de todas as idades que têm em comum a paixão pelo Lego.