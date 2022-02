Cocaína abandonada no aeroporto de Lisboa

Bagagem foi encontrada às voltas num tapete rolante, de um voo proveniente da República Dominicana. PJ investiga se droga avaliada em 1,5 milhões de euros está relacionada com esquema desmantelado na semana passada e que envolvia dois funcionários do Aeroporto Humberto Delgado.

Duas malas de viagem, cheias com 49 quilos de cocaína, foram abandonadas no tapete rolante do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A bagagem chegou a Portugal num voo comercial da TAP, oriundo da República Dominicana e tinha cartões de identificação em nome de um cidadão estrangeiro. Ninguém, no entanto, foi detido.

A apreensão da droga, avaliada em mais de 1,5 milhões de euros, aconteceu três dias depois da Polícia Judiciária (PJ) ter anunciado a operação “Limpeza Profunda”, durante a qual foram apreendidos quase 33 quilos de cocaína, escondidos dentro de uma mala que estava a ser retirada do mesmo aeroporto. Um funcionário de uma empresa de handling e outro ao serviço de uma empresa de limpeza foram detidos. A PJ ainda não tem provas que liguem as duas situações, mas não afasta essa possibilidade.

