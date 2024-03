CNN Brasil continua a promover regiões de Portugal

A revista brasileira Gula, detida pela portuguesa Essência Company e congénere da Revista de Vinhos, e a CNN Brasil estreiam este sábado, dia 9 de março, a nova temporada do “CNN Séries Originais – Descobrindo Portugal”.

A série televisiva, a ser emitida no Brasil, apresenta durante todo o mês, ao ritmo de um episódio semanal, quatro regiões portuguesas onde o turismo associado ao vinho e à gastronomia conhece um impacto importante: Açores, Minho, Porto e Tejo

Portugal tem sido não apenas um destino privilegiado de visita de brasileiros como o país eleito para muitos aqui residirem. A facilidade do idioma, o clima mais ameno e os laços históricos e culturais aproximam os dois povos e são também uma narrativa constante durante os episódios de “Descobrindo Portugal”.

Conhecer monumentos que mostram o historial ímpar da nacionalidade portuguesa, como o Castelo de Almourol, visitar pontos de crença intimamente ligados ao Brasil como a Igreja do Senhor de Matosinhos, contemplar o sentido estético dos Brasileiros de Torna-Viagem em edifícios como o Palacete de Silva Monteiro, mergulhar no tanque termal do Parque Natural das Furnas, experimentar o trote do cavalo lusitano ou ler as cartas de amor de Bob Dylan a uma antiga namorada, na mais bonita livraria do mundo, são somente alguns dos momentos captados pela série.

A jornalista Muriel Porfiro teve ainda oportunidade de provar Alvarinhos e Avessos no Minho, vinhos DOC Douro e do Porto, sentir a frescura dos exemplares do Tejo e a tensão salgada dos vinhos do Pico. Provou também as texturas da cozinha em pote de ferro de Renato Cunha, da Sopa de Pedra de Almeirim, do Cozido das Furnas e do Queijo de São Jorge. O chefe Rui Paula desafiou a apresentadora para uma aventura gastronómica pelos Descobrimentos e o chefe Rodrigo Castelo levou-a a conhecer uma horta orgânica.

“CNN Séries Originais – Descobrindo Portugal” merece ser vista e devorada de início a fim.

NOTA AO EDITOR

A revista Gula é uma publicação brasileira especializada em vinho, gastronomia e enoturismo. Soma mais de 30 anos de presença no mercado editorial daquele país e foi adquirida, em 2020, pela Essência Company.

Detida por Nuno Guedes Vaz Pires, a Essência Co. é hoje uma referência na produção de eventos de vinho e de gastronomia em Portugal, atuando ainda na divulgação de vinhos portugueses noutros mercados – europeus, americanos e asiáticos. A par dos eventos, a Essência também é detentora, em Portugal, da Revista de Vinhos dos títulos BLUE, produzindo no nosso país os programas semanais “A Essência”, na RTP e Renascença.