Cluster do calçado e moda investe 140 milhões em formação e inovação

A AICEP e a indústria portuguesa de calçado vai investir 140 milhões de euros nos três próximos anos, em dois projetos distintos que se complementam através do cluster do calçado e moda, enquadrados no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), e que juntam mais de 100 empresas, incluindo universidades e entidades do sistema científico.

Dos 140 milhões de investimento, 80 milhões destinam-se ao projeto “Biocalçado para todos”, que pretende “induzir uma mudança radical nos materiais, tecnologias, processos e produtos”, conforme explicou a coordenadora do projeto, Maria José Ferreira do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP).

O projeto liderado pela Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) e pelo CTCP, tem como objetivo ser a “referência internacional no desenvolvimento de soluções sustentáveis”, anunciou a associação, em comunicado da APICCAPS.

Para o presidente da APICCAPS, Luís Onofre, o setor do calçado tem o objetivo ser uma grande referência internacional”, defendendo ainda que “este é o momento de apostar na qualificação nas empresas e aumentar o investimento em investigação, desenvolvimento e tecnologia”, indicou ao Observador.

Esta formação da AICEP, está estruturado em nove webinars de formação prática e interativa com um total de 25 horas, direcionados aos mercados de França, Reino Unido e EUA, bem como nos temas do E-Commerce, Marca, Sustentabilidade, Comunicação em Marketing Digital, Tecnologias Disruptivas e Cadeias de Valor Globais, a decorrer até 14 de julho de 2022, na plataforma de e-learning da Academia AICEP.

