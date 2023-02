Clube que despediu duas vezes seguidas o mesmo treinador quer Paulo Sousa

O Salernitana, atual 16.º classificado da Liga Italiana, despediu pela segunda vez este ano o seu treinador e já iniciou negociações com Paulo Sousa.

De acordo com a imprensa transalpina, Morgan De Sanctis, diretor desportivo do clube, afirmou que a oficialização do português está para breve e que faltam apenas “alguns detalhes” com os advogados.

A confirmar-se este acordo, Paulo Sousa irá substituir Davide Niciola, italiano que passou por uma experiência pouco comum no mundo do futebol: foi despedido a 16 de janeiro, tornou a ser contratado dois dias depois e agora, 15 de fevereiro, cerca de um mês depois, volta a ser demitido.