Clube português de New Jersey sopra 100 velas

O Portuguese Instructive Social Club, em Elizabeth, New Jersey, que comemora 100 anos no dia 19, vai ser agraciado com a Placa de Honra das Comunidades Portuguesas.

De acordo com uma nota do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, por ocasião da celebração do seu centenário, o Portuguese Instructive Social Club (PISC) de Elizabeth “será agraciado” pela secretária de Estado Berta Nunes, “com a Placa de Honra das Comunidades Portuguesas”.

Na impossibilidade de participar presencialmente nas comemorações, para as quais foi convidada, Berta Nunes gravou uma mensagem em vídeo para a associação, onde destaca que, ao longo de um século de vida, o clube “não só uniu os portugueses e dignificou” o nosso país, “como também cumpriu uma valiosa missão de serviço à comunidade”.

Segundo a nota, a missão foi cumprida através de iniciativas como a Escola Portuguesa 1.º de Dezembro (atual Escola Portuguesa Amadeu Correia), criada em 1935, o Rancho de Danças e Cantares de Portugal, com atividade desde 1978, a Biblioteca Rainha Santa Isabel, também com mais de oito décadas, e o mais recente Portuguese Heritage Museum, fundado em 2008.

Das associações que nos EUA representam portugueses, sobretudo oriundos de Portugal continental, o PISC é a segunda mais antiga, conclui.

