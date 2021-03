Clube de golfe com 160 anos faz campanha com muito sentido de humor

A agência criativa NOSSA criou uma activação digital cheia de humor para promover a adesão de sócios a um clube de golfe português com 160 anos.

Chama-se Golf Credits Calculator e brinca com o facto dos desportistas estarem a desesperar por não poderem fazer aquilo que mais gostam e que tão bem faz à saúde.

E agora que tudo vai voltar a abrir, vão passar mais tempo fora de casa. Isto se a família permitir…

Através de um elaborado algoritmo, podem assim ficar a saber quantos fins-de-semana têm direito a jogar golfe, por tudo aquilo que fizeram em casa durante o confinamento.

O Lisbon Sports Club foi fundado em 1861 e é um dos clubes mais antigos de Portugal. Foi pioneiro no futebol, no atletismo, no ténis e no golfe. É um pequeno clube com pouco mais de 500 sócios mas que se tem distinguido pelo humor e pela criatividade na comunicação. E que tal como todos os outros pequenos clubes está a sofrer com o encerramento das actividades.

Com tudo o que temos estado a viver é bom poder sorrir e voltar a sentir esperança no futuro.