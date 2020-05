Clermont-Ferrand pode ficar sem português em dois colégios

O Reitorado de Clermont-Ferrand decidiu “congelar” o posto de português no colégio Lucie Aubrac, naquela cidade, a partir do próximo ano, quando a professora que atualmente leciona se reformar em julho. A atual professora titular, além de ensinar nesta instituição de ensino, dá também aulas no colégio de Lempdes, nos arredores da localidade francesa de Clermont.

“No próximo ano escolar não haverá professor titular neste colégio e tememos o encerramento progressivo dos cursos de português” queixa-se ao LusoJornal Cláudia Pimenta, professora de italiano no mesmo colégio.

Apesar de Clermont-Ferrand ser uma das cidades com maior concentração de portugueses, nenhuma escola primária do setor do Colégio Lucie Aubrac ensina português.

