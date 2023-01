Cláudia Nayara canta o drama de perder uma filha

Foi no programa de talentos da RTP, “Os Principais”, que Cláudia Nayara dá os primeiros passos, apenas com 10 anos e em 2001 sagra-se vencedora do famoso programa “Bravo Bravíssimo”.

Vinte anos depois, conquista de novo o público com a sua grandiosa voz com a edição do single “Tua luz me guia”, o tema de apresentação do seu álbum de estreia que estará disponível muito em breve, é baseado na sua história de vida.

Cláudia perdeu a sua filha aos 8 meses de gestação e quis, através do que melhor sabe fazer, imortalizar o amor materno e transmitir uma mensagem de coragem, força e esperança a todos os seus seguidores.

A dádiva do Amor é a essência deste single que é ilustrado por um vídeo onde são retratadas todas as emoções vividas ao lado do pai da sua filha, aqui representado pelo próprio.