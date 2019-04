O popular grupo de música portuguesa Cláudia Martins & Minhotos Marotos visitam o Luxemburgo no próximo fim-de-semana, no domingo de Páscoa, para uma atuação no Centre Sportif Erpeldange.

Em comunicado, o grupo afirma que gosta de estar “junto da comunidade portuguesa, levando um espetáculo cheio de alegria e muita animação”.

Mais sobre o grupo aqui: www.minhotosmarotos.pt e www.facebook.com/MinhotosMarot osOficial