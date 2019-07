Clássicos de toda a Europa para ver no Algarve

Mais de 150 automóveis antigos vão participar, entre sexta-feira e domingo, na 27.ª edição do Algarve Classic Cars, que este ano regista o maior número de concorrentes oriundos de vários países.

“Atingimos na edição deste ano o maior número de concorrentes em todas as edições da prova, com uma forte presença internacional, principalmente de participantes oriundos de Espanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, França, Alemanha e da Rússia”, disse à agência Lusa Fábio Jesuíno, relações públicas da prova algarvia.

Considerado o maior evento de carros clássicos da península Ibérica, no qual podem participar veículos com mais de 30 anos, o Algarve Classic Cars vai ser disputado por etapas num percurso com início em Vilamoura, no concelho de Loulé, com passagens por Portimão, Armação de Pera (Silves), Paderne (Albufeira), Carvoeiro (Lagoa), S. Brás de Alportel, Loulé e Quinta do Lago.

“A prova de regularidade é acima de tudo um convívio dos amantes de carros clássicos”, frisou o responsável pela comunicação, acrescentando que no evento podem ser vistos alguns ‘clássicos’ como um Delage Co-sport de 1920.

Durante os três dias, vão circular pelas estradas algarvias algumas verdadeiras peças de museu como o Ford A (1930), o Citroen 7C (1936), o Bentley MK VI (1949) ou o MG A (1956).

A prova vai integrar um percurso turístico, em que o participante não terá de executar as provas de regularidade, com a possibilidade de ter uma participação mais tranquila, privilegiando a parte social e um percurso desportivo, em que terão de ser executadas as 16 provas especiais cronometradas de classificação.

O Algarve Classic Cars é organizado pelo Portugal Classic em conjunto com o Clube Português de Automóveis Antigos e está inserido no calendário da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e da Federação Internacional de Veículos Antigos.