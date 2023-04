City vence Arsenal e apimenta luta pelo título inglês

O Manchester City está imparável e venceu em casa, por 4-1, o Arsenal, ainda líder da Liga inglesa de futebol, ficando com o caminho muito facilitado para somar o terceiro título consecutivo.

A liderança continua na posse do Arsenal, com 75 pontos, em 33 jogos, mas já com o City quase ‘colado’, com 73, e ainda dois jogos em atraso.

No estádio Etihad, de Manchester, não houve dúvidas em relação a quem continua a ser a melhor equipa inglesa da atualidade, com os ‘azuis celestes’ a ficarem com o caminho aberto para ganhar o campeonato, além de continuarem em prova na Taça (final com o Manchester United) e na Liga dos Campeões (meia-final com o Real Madrid).

O norueguês Haaland, melhor marcador europeu esta temporada, com 33 golos na Liga, esteve ‘em branco’ até aos 90+5 minutos, quando finalmente, após alguns falhanços fez o seu golo.

No entanto, foi ainda assim um dos elementos em destaque na noite, sempre incansável e com assistências para os golos apontados pelo internacional belga Kevin de Bruyne, aos 07 e 54 minutos.

Com o trabalho deste fim de semana, Haaland passa a ser o sexto melhor do ano em termos de assistências, numa época absolutamente fabulosa. E com mais este golo, fica a um do recorde de uma época, de Andy Cole (34).

O médio belga foi, claramente, o ‘homem do jogo’, já que também fez, de livre, o passe para o golo de cabeça de Stones, aos 45+1. Inicialmente anulado, por fora-de-jogo, o golo acabou por ser validado, após intervenção do VAR.

O golo do Arsenal aconteceu ao minuto 86, através de um remate de Holding, quando os ‘citizens’ já controlavam a partida com toda a calma.

Com 14 vitórias e três empates desde fevereiro, os ‘azuis celestes’ estão em alta e têm tudo para prolongar o seu domínio no futebol inglês, acentuado desde a chegada do treinador Pep Guardiola.