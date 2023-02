City foi empatar a Leipzig. Decisão fica para Manchester

O Leipzig e o Manchester City empataram na noite desta quarta-feira a uma bola, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, deixando a decisão para a segunda mão, em Inglaterra.

A primeira parte foi totalmente dominada pelos citizens, que chegaram ao golo aos 27 minutos, num remate de Mahrez dentro da área, aproveitando uma perda de bola em zona proibida de Schlager. Foram 45 minutos de passeio e só aos 45+1’ a equipa da casa fez o primeiro remate enquadrado, por Timo Werner.

Na segunda parte, porém, tudo mudou. Além da entrada feliz do lateral-direito ofensivo Henrichs, a abordagem ao jogo foi muito mais agressiva e as oportunidades começaram a surgir, uma delas por André Silva (63’), que tirou um adversário na área com classe e obrigou Ederson a fazer a mancha já com ângulo difícil para o ponta de lança português.

O guarda-redes brasileiro ainda foi obrigado a novas intervenções, mas pouco pôde fazer no golo do empate, apontado por Gvardiol, na sequência de um canto, com o central a elevar-se muito mais que Rúben Dias (embora o lance suscite dúvidas pela forma como o adversário se apoiou nas costas do central português).

A partir daí o jogo baixou de ritmo, as doses de risco diminuíram, a gestão imperou e todos começaram a pensar na partida da segunda mão.