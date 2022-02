City elimina Fulham de Marco Silva da Taça de Inglaterra

O Manchester City venceu o Fulham (4-1), em jogo da quarta ronda da Taça de Inglaterra. Guardiola lançou João Cancelo a titular e fez sair Bernardo Silva do banco de suplentes.

Fábio Carvalho (5’) ainda colocou a equipa de Marco Silva em vantagem, mas a resposta surgiu no minuto seguinte. Gundogan (6’) empatou, com Stones (13’) e Mahrez (53’ gp, 57’) a selarem a reviravolta dos citizens, adversários do Sporting nos oitavos da Liga dos Campeões, que ainda viram um golo anulado a Delap (90′).