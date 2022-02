City deu cinco em Alvalade

O Manchester City foi esta terça-feira a Alvalade golear o Sporting, atual campeão português, por cinco bolas a zero, num jogo a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

A tarefa dos leões era, à partida, árdua, e a equipa comandada por Guardiola mostrou que a viagem a Portugal teve como objetivo resolver, tão brevemente quanto possível, esta eliminatória.

Riyad Mahrez abriu o contador logo aos nove minutos e Bernardo Silva, muito vaiado devido à sua passagem pelo Benfica, ampliou a vantagem aos 17.

Phil Foden deitou por terra as aspirações da turma de Amorim aos 32, fazendo o terceiro, e Bernardo Silva, a bisar aos 44, fez o quarto.

A segunda parte continuou a ter sentido único, e Raheem Sterling marcou o último à passagem do minuto 58.

Apesar do resultado desnivelado, os jogadores do Sporting abandonaram as quatro linhas num ambiente de festa, com os mais de 48 mil adeptos a aplaudir em uníssono.