Citroën tem novo logótipo (que é quase igual ao primeiro)

A Citroën apresentou uma nova imagem de marca corporativa e um novo logótipo, que assinalam o início de uma nova era ousada, emocionante e dinâmica para uma marca hoje com 103 anos de idade, numa altura em que acelera a sua missão de tornar a mobilidade elétrica acessível a todos e alarga o seu ADN para os domínios da acessibilidade, audácia e bem-estar dos clientes.

O novo visual reinterpreta o logótipo original adotado pelo seu fundador, André Citroën, o qual se inspirou no sucesso da sua primeira empresa metalomecânica que produzia sistemas de engrenagens no formato de chevron (em “v” ou em “espinha”). Desde então, a referência familiar e técnica denominada “deux chevrons” (em português “duplo chevron”) tem permanecido no coração da identidade da Citroën.

O novo e elegante emblema sinaliza a transição e a evolução da marca, estreando-se no final de setembro num importante veículo conceptual da família Citroën. Depois, a partir de meados de 2023, versões deste logótipo irão surgir progressivamente nos modelos de produção e nos concepts da Citroën. A oval vertical proeminente e evoluída irá introduzir uma nova direção na linguagem de design, com o emblema visualmente destacado a tornar-se num elemento de assinatura imediatamente reconhecível de todos os modelos Citroën.

Complementar ao novo logótipo é um novo programa de identidade de marca corporativa e o aparecimento de uma nova assinatura da marca, que promete “Nothing Moves Us Like Citroën”

Vincent Cobée, CEO da Citroën, afirmou: “Numa altura em que provavelmente embarcamos no capítulo mais emocionante da nossa ilustre história de 103 anos, este é o momento certo para a Citroën adotar um novo visual, moderno e contemporâneo. A nossa nova identidade é um elegante símbolo de progresso, à medida que movemos os nossos clientes fisicamente em veículos ousados e virados para o futuro, que desafiam as regras tradicionais da indústria, e garantindo emocionalmente que toda a sua experiência – em especial na transição elétrica – é a mais acessível, confortável e agradável, independentemente do que quiser e precisar. O nosso legado de inspirar clientes através de veículos ousados e revolucionários está a energizar-nos para adotarmos uma abordagem diferente, mais inclusiva, para a mobilidade familiar futura, sendo que acreditamos, firmemente, que os clientes do passado, do presente e do futuro irão concordar que nada nos move como a Citroën.”