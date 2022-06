Citroën lança série com base no “My Ami Buggy concept”

A Citroën responde ao sucesso do My Ami Buggy Concept apresentado em dezembro de 2021, revelando uma edição exclusiva diretamente inspirada pelo mesmo.

O My Ami Buggy tem o temperamento amigável e intrépido de um aventureiro com a sua cor de

carroçaria Khaki pontuada por um tom amarelo vibrante e por elementos de estilo que reforçam o seu

carácter, Também os alargamentos de guarda-lamas, os para-choques dianteiros e traseiros e as jantes

especiais douradas garantem o novo estilo do modelo da Citroën.

De acordo com o espírito do concept, as portas foram substituídas por tubos de metal e o tejadilho por

uma lona removível para uma sensação de liberdade total. O automóvel é uma edição ultralimitada da marca.