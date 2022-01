Citroën DS 4 é o carro mais belo do ano

O DS 4 representa a nova geração de criações da DS Automobiles. Tão requintado como tecnológico, o DS 4 combina um design exterior carismático com a pureza e fluidez do design de interiores sublinhado por múltiplas confeções “artesanais”.

“Esta eleição como ‘Automóvel Mais Belo do Ano 2022’ é um prémio para as mulheres e homens que moldaram o DS 4, muito para além das equipas do DS DESIGN STUDIO PARIS. Mesmo antes de desenharmos os seus primeiros traços a lápis, trabalhámos durante dois anos com os nossos engenheiros para moldar a plataforma técnica. Quando iniciámos o processo de criação, a nossa margem de manobra para implementarmos um novo conceito foi excecional. Inspirada no ‘concept’ DS AERO SPORT LOUNGE, igualmente premiado no ano passado pelo ‘Festival Automobile International’, a silhueta do DS 4 é única no segmento, assumindo proporções nunca antes vistas. A linha é atlética, muito musculada, compacta e assente sobre rodas de grande dimensão. É simultaneamente aerodinâmico, eficiente e carismático”, afirma Thierry Metroz, Diretor de Design da DS Automobiles.

Criado em 2006, o “Festival Automobile International” premeia, a cada ano, o “Automóvel Mais Belo do Ano”, atribuindo ainda vários outros prémios.

O seu painel de jurados é composto por Jean-Michel Wilmotte (Presidente do júri, Arquiteto), Anne Asencio (Vice-Presidente do Júri, Vice-Presidente da Design Experience Dassault Systems), Hermidas Atabeyki (Presidente da empresa D3 Studio), Paul Belmondo (ex-piloto de corridas, consultor de TV), Cyrille Duval (diretora empresarial), Laurent Gardinier (Proprietário da Maisons Taillevent), Etienne Gernelle (Diretor da publicação e Presidente Executivo do Point), Olivier Josse (CEO da Alcyone Relations Publiques), Jacques Nicolet (Presidente da Everspeed), Patrick Pruniaux (Presidente da Girard-Perregaux), Isabelle Schlumberger (Diretora-Geral de Comércio, Marketing e Desenvolvimento da JCDecaux) e Ari Vatanen (ex-piloto de ralis e ex-eurodeputado).

A DS Automobiles tem sido recompensada, com uma enorme regularidade, no “Festival Automobile International”:

– DS 4: “Plus Belle Voiture de l’Année 2022”

– DS AERO SPORT LOUNGE: “Grand Prix du Plus Beau Concept Car 2021”

– DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 300: “Grand Prix du Film Publicitaire 2020”

– DS 3 CROSSBACK: Finalista do galardão de “Plus Belle Voiture de l’Année 2019”

– Jean-Éric Vergne: “Grand Prix du Festival 2019”

– DS 7 CROSSBACK: “Grand Prix du Plus Bel Intérieur 2018”

– ONLY YOU: “Grand Prix Créativ’Expérience 2017”

– DS DIVINE: “Prix Spécial du Jury 2015”

Equipa de design do DS 4:

– Direção: Thierry Metroz

– Responsável pelo design exterior: Frédéric Soubirou

– Designer: Thomas Duhamel

– Responsável pelo design interior: Thomas Bouveret

– Designers: Sylvain Gaudichon, Tzu Han Chou

– Responsável de Cores, Materiais e Acabamentos: Sabine Pannetrat

– Designer: Thomas Altet

– Responsável ProLab : Nicolas Deluy

– Designers: Robert Nuboer et Cyril Veynante.