Citroën C5 X: o proverbial conforto

Digno sucessor dos Grand Tourers da Citroën, o C5 X canaliza toda a experiência da marca para oferecer ao condutor e aos passageiros uma viagem completamente livre de stresses. A suspensão ultra confortável e os bancos com um nível inigualável de conforto proporcionam o prazer da condução flexível e da suavidade que são tão importantes para a Citroën, garantindo, em simultâneo, uma excelente ligação à estrada.

No habitáculo vive-se uma atmosfera calorosa, elegante, espaçosa e confortável que cria imediatamente uma sensação de bem-estar e que convida a viajar.

“Na Citroën, o bem-estar tem a ver, sobretudo, com uma sensação de condução suave e fluida. É também expresso através das formas, dos volumes, as cores e os materiais que utilizamos no habitáculo, que proporcionam essa sensação de viajar num casulo protegido”, diz Jean-Arthur Madelaine, Diretor de Interior Style.

A habitabilidade foi uma das principais preocupações da Citroën ao conceber o C5 X. À frente, o painel de instrumentos horizontal desobstruído proporciona um espaço amplo e aberto. O espaço generoso e acolhedor na área traseira providencia repouso e relaxamento.

O espaço livre para as pernas, de dimensão XXL, a largura confortável e a altura generosa para a cabeça asseguram que os passageiros traseiros estejam sentados muito confortavelmente e possam desfrutar da viagem. Foi dada especial atenção ao conforto do passageiro direito traseiro, com controlos de ajuste longitudinal, bem como em inclinação, do banco do passageiro da frente, facilmente acessíveis na zona lateral do encosto do banco dianteiro.

O C5 X está totalmente alinhado com o programa Citroën Advanced Comfort®, ao propor os bancos Advanced Comfort® à frente e atrás. Este sistema inovador envolve uma napa de elevada densidade e uma espuma com 15 mm de espessura.

Os bancos Citroën Advanced Comfort® proporcionam um imediato conforto visual, fruto de uma tecelagem específica, e um conforto físico imediatamente percetível, graças à utilização de uma espuma acolhedora, com efeito insuflável, um conforto dinâmico proporcionado pela espuma texturizada na superfície e pela cobertura elástica e, finalmente, um conforto ergonómico, decorrente dos múltiplos ajustes elétricos (longitudinal, encostos, altura, inclinação e lombar), tanto para o condutor como para o passageiro da frente. O banco do condutor integra ainda uma característica acolhedora quando se entra no veículo, uma vez que o banco desliza automaticamente para trás para facilitar esse acesso, antes de regressar à posição de condução previamente guardada na memória. Os bancos dianteiros estão equipados com apoios de cabeça ajustáveis em altura e profundidade para um maior conforto. Podem também ser aquecidos, ventilados e dispor de função de massagem. Os Bancos Advanced Comfort® proporcionam, assim, uma sensação de bem-estar, tanto aos passageiros da frente como aos de trás.

O habitáculo também integra um elevado número de compartimentos de arrumação, cuidadosamente concebidos para colocar ou guardar todos os pequenos objetos do quotidiano. Neles inclui-se um amplo e profundo porta-luvas virado para o passageiro da frente, um compartimento debaixo do apoio central de braços dianteiro, com abertura do tipo “asa de gaivota”, outro à frente da consola central, dotado de uma portinhola de correr e incluindo um carregador sem fios para smartphones, um espaço de arrumação aberto em frente ao apoio central de braços, porta-copos na consola central e no apoio de braços do banco traseiro, generosas bolsas nas portas, dotadas de material antiderrapante, e até bolsas nas costas dos bancos dianteiros. Um total de 13 espaços de arrumação, práticos e inteligentemente concebidos, que geram um volume total de 29 litros, tornando a vida a bordo mais fácil para os passageiros.

O PRAZER DE ACEDER AO HABITÁCULO

Quando os passageiros acedem, pela primeira vez, ao interior do C5 X, as sensações imediatas que dele emanam são de conforto e serenidade. À medida que os clientes se familiarizam com este automóvel, descobrem gradualmente pequenos pormenores que criam um novo encanto em cada viagem.

Os chevrons, um forte marcador da identidade da marca desde a sua criação em 1919, são apresentados em inúmeros detalhes, únicos e refinados: sob a forma de um grão 3D no painel de instrumentos, sobreposto à decoração com efeito de madeira, a costura estilizada e contínua apresentada na parte superior dos encostos e nos encaixes do painel de portas, impressos nas tiras que atravessam a parte superior dos encostos, gravados nos comandos principais (botões de ar condicionado, alavanca da caixa de velocidades automática e comandos do rádio), sob a forma de chevrons sobredimensionados na parte inferior dos compartimentos de armazenamento, bem como nas perfurações dos assentos em couro.

O habitáculo é, também, decorado com detalhes em preto brilhante e cromado acetinado, reforçando o requinte das cores e dos materiais utilizados. Todas as áreas de contacto são macias e suaves, desde o painel de instrumentos até aos elementos termo selados dos painéis de portas, abas da consola central, bem como as inserções e apoios de braços generosamente cobertos, para um contacto amortecido com os joelhos e cotovelos.

SUSPENSÃO ADVANCED COMFORT® FILTRA AS IMPERFEIÇÕES DA ESTRADA

O C5 X está equipado, de série, com a suspensão Citroën Advanced Comfort®, uma inovação Citroën que, ao filtrar todas as imperfeições, desde buracos e valas a lombas de redução de velocidade e outros desníveis da estrada, assegura viagens suaves, como se estivéssemos num “tapete voador”. Uma tecnologia simples e eficiente de duplos batentes hidráulicos, que torna esse efeito de “tapete voador”, tão importante para a Citroën, disponível de forma mais generalizada.

A versão híbrida plug-in do C5 X eleva ainda mais a fasquia do conforto com a Suspensão Ativa Advanced Comfort® da Citroën, que oferece um controlo ativo contínuo da suspensão. O C5 X garante sempre o máximo conforto aos seus ocupantes, graças a sensores que analisam a estrada e a um computador que determina a firmeza das configurações da suspensão, individualmente para cada roda.

O controlo ativo da suspensão reforça a eficiência do trabalho da tecnologia Progressive Hydraulic Cushions®, libertando, ainda mais, a suspensão durante a condução, como que sobrevoando a estrada, ao mesmo tempo que reduz o rolamento da carroçaria e garante o suporte da mesma ao transportar cargas mais pesadas. Esta tecnologia oferece, assim, suavidade ao mesmo tempo que garante o conforto a bordo.

UM INTERIOR BEM ILUMINADO E ISOLADO DO RUÍDO EXTERIOR

A iluminação a bordo do C5 X é realçada pelos vidros a 360 graus em redor do veículo, incluindo os vidros de custódia, bem como pelo enorme tejadilho em vidro. A iluminação ambiente branca com intensidade ajustável realça não só o interior como também o visual elegante e a aparência flutuante do seu equipamento. Os compartimentos de arrumação – porta-luvas, porta-bagagens e compartimento da consola central – são também iluminados, tal como os comandos de abertura das portas e as zonas de repouso dos pés. O revestimento dos amplos painéis em tom claro realça, ainda mais, a leveza do ambiente interior relaxante.

Para aumentar ainda mais o conforto a bordo e tornar as viagens no C5 X tão relaxantes quanto possível, foi dada particular atenção à acústica, adotando-se vidros dianteiros e traseiros laminados e acústicos, que proporcionam um isolamento excecional dos ruídos exteriores. O C5 X oferece, portanto, o melhor conforto acústico na sua categoria.

O C5 X vai ainda mais longe com a sua versão híbrida plug-in, permitindo aos passageiros desfrutar do prazer de arrancar e conduzir silenciosamente em modo 100% elétrico. O C5 X Hybrid permite que a maioria das viagens diárias (até 55 km) sejam feitas em modo elétrico, oferecendo, em simultâneo, os benefícios do sistema ë-comfort, com uma condução suave e silenciosa.

UMA POSIÇÃO DE CONDUÇÃO INTUITIVA E ERGONÓMICA

A fim de reduzir a carga mental do condutor e garantir uma condução segura, o painel de instrumentos do C5 X oferece interfaces simples, intuitivos e de fácil utilização. A área central do painel de instrumentos integra um amplo ecrã tátil de 12 polegadas, oferecendo uma experiência excecional para o utilizador, com uma legibilidade de ecrã de alta definição, funcionamento intuitivo e facilidade de utilização.

Tal como o ecrã digital de 7 polegadas, o Head-Up Display alargado projeta no para-brisas as mais importantes informações de condução, de modo a assegurar que os olhos do condutor permaneçam sempre na estrada. A sensação de segurança é ainda reforçada por um sistema de infoentretenimento com reconhecimento natural de voz, permitindo ao condutor interagir fácil e naturalmente com o automóvel.