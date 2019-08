Citroën C5 Aircross: Um automóvel diferente

O Citroën C5 Aircross é um automóvel diferente, uma vez que pode ser muito discreto ou muito vistoso consoante as cores e os pacotes de decoração escolhidos. Numa cor mais escura passa despercebido, numa côr mais clara com inserções de cores vistosas pode bem destacar-se do parque automóvel saturado de cinzentos e pretos.

No nosso ensaio, tivemos um senhor com um modelo igual que nos disse “Xiça! É igual ao meu e eu estava a tentar perceber que carro era!” O automóvel que ensaiámos era azul petróleo com molduras brancas e o C5 Aircross do senhor era branco com elementos vermelhos. Essa pode muito bem ser uma das particularidades deste modelo que entra num segmento onde os automóveis começam a perder escolha de cores e começam a trocar a personalização pelos mais convencionais cromados e pretos brilhantes.

A carroçaria arredondada concede ao Citroën C5 Aircross um aspeto mais simpático e familiar, de onde se destacam uma mão cheia de pormenores incomuns no segmento. Os quadrados e retângulos de arestas arredondadas, parecem ser a “ordem de design” do C5 Aircross estando presentes nas assinaturas luminosas, refletores e proteções de carroçaria, influenciando o formato dos próprios painéis que adotam também extremidades arredondadas.

A dianteira é alta e curta, as proteções do parachoques dianteiro oferecem a ideia de maior robustez, enquanto a grelha inferior generosa e entradas de ar nas extremidades do parachoques concedem um aspeto mais dinâmico e desportivo. O logótipo da marca estende-se com frisos que se prolongam pelo capô, terminando em luzes de iluminação diurna. Logo abaixo, a grelha dianteira superior dá também continuidade às óticas que são sublinhadas por um friso que se estende para lá da grelha. O capô é arredondado e tem duas concavidades, que ajudam a pronunciar a largura dos guarda-lamas dianteiros.

A traseira é alta e tem um spoiler que suporta o terceiro stop, há farolins longos e arredondados, saídas de ar nas laterais do parachoques traseiro, uma proteção de parachoques generosa com um difusor preto brilhante, que alberga duas saídas de escape simuladas.

Ainda no exterior temos óticas e farolins LED, faróis de nevoeiro, vidros traseiros escurecidos, portão traseiro com abertura elétrica, chave mãos-livres, retrovisores com recolha elétrica, barras de tejadilho longitudinais e jantes de 19 polegadas Art diamantadas com dois tons envolvidas em pneus 205/55.

O acesso ao interior é fácil, entramos bem nos lugares dianteiros e traseiros independentemente da nossa estatura física. O tejadilho é alto e pouco curvo e as portas têm uma boa abertura e um tamanho generoso. Até o plano de carga da bagageira é bom, uma vez que a abertura ocorre quase ao nível da proteção plástica do parachoques, não sendo necessário esforço excessivo para colocar um objeto mais pesado no interior da bagageira.

Uma vez no interior o espaço é a palavra de ordem. Viajam cinco adultos totalmente à vontade, devido em parte, aos três lugares traseiros independentes com regulação da posição. Há espaço para os ombros e para a cabeça e as pernas também ficam acomodadas com relativo “à vontade”. A bagageira é das maiores do seu segmento com 516 Litros de capacidade, que se estendem aos 1310 Litros com o rebatimento dos assentos traseiros.

No que toca ao design o Citroën C5 Aircross preserva o estilo “diferente” e aventureiro com um tabliê direito, saídas da climatização verticais e presença dos quadrados e retângulos de arestas redondas um pouco por todo o interior. Há um sistema de navegação e multimédia bem posicionado no topo da consola central, um túnel central em rampa e um painel de instrumentos também digital de tamanho generoso. As cores estão bem conjugadas com os pespontos vermelhos a adornarem os assentos, lado direito do tabliê, apoio de braço dianteiro e pegas das portas. A cereja no topo do bolo é a conjugação entre o couro, o preto brilhante e o alumínio que destacam os traços de design interiores ou darem ênfase às áreas onde estão implementados.

O sistema de navegação e multimédia do C5 Aircross é completo, tem boa imagem e é muito intuitivo. Apresenta funções não só de navegação e multimédia, como também telefone, climatização, Android Auto, Apple CarPlay, leitura de SMS e aplicações conectadas. Tem serviços de navegação em tempo real e é ainda possível utilizar a internet do smartphone para aceder a algumas dessas aplicações ou ter um hotspot de wi-fi.

O painel de instrumentos de 12,3 polegadas tem uma imagem de excelência e fornece muita informação. Há visualização da navegação em 3D, informações dos sistemas de segurança, multimédia, dados de viagens e consumo, rotações e velocidade, modos de condução, entre outros.

O conforto a bordo é constante, ou não estaríamos a falar de uma marca conhecida pelo conforto. Os assentos têm apoio lombar q.b e fornecem um bom apoio de costas e pernas, tornando as viagens mais confortáveis retardado a fadiga. Todo este conforto também se deve à utilização de suspensões com batentes hidráulicos progressivos que reúnem dois batentes hidráulicos em cada amortecedor. A função de cada um desses batentes é diferente, uma vez que um deles recebe o impacto e o outro comprime a mola. Este tipo de suspensão oferece mais estabilidade e aumenta o conforto, mesmo em locais onde há maiores irregularidades ou buracos na estrada.

O comportamento em estrada do Citroën C5 Aircross satisfaz, podemos contar com estabilidade, um comportamento privilégio, uma direcção precisa e uma suspensão equilibrada. Apesar de não ser um automóvel de corrida, o bom comportamento dinâmico torna a condução envolvente e agradável.

Há três modos de condução: Normal, Eco e Sport. Como os próprios nomes indicam o normal para uma utilização quotidiana, o Eco para aumentar a economia de combustível e o Sport para uma condução mais desportiva. O que é certo é que sentimos a diferença do modo normal para o modo “Eco” uma vez que o automóvel se torna mais progressivo, mas a diferença sentida do normal para o Sport é muito pouca.

Debaixo do capô da versão ensaiada estava o motor 1.5 BlueHDi de 4 cilindros Diesel com 130cv de potência às 3750rpm e 300Nm de binário às 1750rpm. Este motor estava associado a uma caixa automática de 8 velocidades que enviava a potência para as rodas dianteiras. O motor 1.5 BluHDi tem uma resposta agradável nos baixos e médios regimes, mas não faz do C5 um automóvel de grandes velocidades. A caixa automática de 8 velocidades é agradável, intuitiva no seu funcionamento e “obediente” no modo sequencial. No modo automático funciona em prol do conforto, proporcionando um ambiente a bordo harmonioso.

A aceleração dos 0 aos 100km/h ocorre em 10,6 segundos, antes de atingir uma velocidade máxima de 189km/h. As emissões de CO2 rondam as 106g/km. No que toca aos consumos, o Citroen C5 Aircross com o motor 1.5 BlueHdi realizou no nosso ensaios consumos de 6,6 Litros a cada 100km, em percursos mistos com e sem trânsito.

Nos testes Euro NCAP o Citroën C5 Aircross obteve as 5 estrelas na versão mais equipada com 89% na segurança dos adultos, 86% na segurança das crianças, 67% na proteção dos peões e 82% nas ajudas à condução. Já as versões menos equipadas obteve 4 estrelas com 87% na proteção dos adultos, 86% na proteção das crianças, 58% na proteção dos peões e 75% nas ajudas à condução.

