Ciro Cruz vai até ao horizonte

«Horizonte» é o título do sétimo álbum do baixista Ciro Cruz. Seguindo a linha habitual deste autor, o álbum conta com 7 temas cheios de groove com linhas fortes de baixo e melodias marcantes.

Todos os temas foram compostos pelo baixista e gravados no estúdio HAUS. A gravação foi pilotada pelo músico e produtor Makotó Yagyu.

Os temas “O Carioca (com a participação do cantor brasileiro Fabio Allman) “Horizonte” e “Mr Loroza»” são destaques deste novo projeto de Ciro Cruz.