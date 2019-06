Circunspectador

É o inferno que me atrai

como a luz o insecto

será que é só quando queimar

as asas que sentirei

que vivo o pecado capital como um animal

como um instinto que se exprime

pelos meus gestos e a minha língua e o meu caralho

como um leão sobre uma gazela na savana africana

como um novo continente por descobrir

que devo conquistar com o suor do meu coração

como uma explosão de mil sóis

que apagam a galáxia e fazem nascer outra?

Circonspectateur

Est-ce que c’est l’enfer qui m’attire

comme l’insecte vers la lumière

est-ce que ce n’est qu’en brûlant

mes ailes que je me sentirais

vivre le pêché capital comme un animal

comme un instinct qui s’exprime

par mes gestes et ma langue et ma bite

comme un lion sur une gazelle dans la savane africaine

comme un nouveau continent à découvrir

que je dois conquérir avec la sueur de mon coeur

comme une explosion de mil soleils

qui éteignent la galaxie et en font naître une autre?

JLC16122003