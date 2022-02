Círculo da Europa: Rio em campanha junto aos portugueses de Londres e Paris

O presidente do PSD, Rui Rio, vai deslocar-se a Londres e a Paris entre sexta-feira e domingo no âmbito da repetição das eleições legislativas no círculo da Europa.

De acordo com a agência Lusa, Rio estará em Londres entre sexta-feira e sábado de manhã e no domingo em Paris, num programa que ainda não está fechado, mas durante o qual deverá encontrar-se com a comunidade portuguesa em ambas as cidades.

Mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa nas legislativas de 30 de janeiro foram considerados nulos, após protestos do PSD por várias mesas terem validado votos que não vinham acompanhados de cópia da identificação do eleitor, como exige a lei.

Esta situação levou alguns partidos a recorrerem ao Tribunal Constitucional, que declarou a nulidade das eleições legislativas nestas assembleias e determinou a sua repetição, que terá lugar nos dias 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23.

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, pronunciou-se esta terça-feira, em direto no BOM DIA, acerca da repetição do ato eleitoral no círculo da Europa.

