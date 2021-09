Cinema português em Metz

Os dois filmes portugueses que integram a instalação “Interspecies Cinematic Encounters”, de Jean-Michel Frodon e Rasha Salti, vão estar em exibição no Centre Pompidou-Metz, a partir de 18 de setembro.

“A Batalha de Tabatô” (na foto acima), de João Viana, e “Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos” (veja trailer abaixo), de João Salaviza e Renée Nader Messor, fazem parte da lista de 18 filmes da instalação, que teve curadoria de Bruno Latour e que foi inaugurada no Taipei Museum of Fine Arts, no âmbito da Bienal de Taipe, em Taiwan. Em cerca de quatro meses o projeto foi visitado por 150 mil espectadores, revela o Lusojornal.

“A instalação explora as inúmeras maneiras de como o cinema imaginou, representou e encarnou encontros entre seres que comumente são vistos como pertencentes a diferentes reinos. Reunindo trechos de filmes onde protagonistas de nosso único mundo plural, ou pluriverso, ou seja, humanos, animais, plantas, minerais, água, névoa, fantasmas e espíritos entram em contato, medeiam, afetam, fundem ou transformam uns aos outros, os visitantes serão convidados a vagar e maravilhar-se, numa cenografia de ecrãs que se articulam em torno de motivos poéticos e sensuais”, resumiu a curadoria da Bienal de Taipé.

