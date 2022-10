Cinema português em dose dupla no Luxemburgo e Bruxelas

O Cineclube Português do Luxemburgo e Bélgica, um projeto do BOM DIA, traz este mês, aos cinemas Utopia no Luxemburgo e Kinepolis Brussel, dois filmes excecionais: “Surdina” de Rodrigo Areias e “Sombra” de Bruno Gascon.

A projeção de “Surdina” será efetuada no formato ciné-concerto, ou seja, o filme é acompanhado ao vivo pelo músico que assinou a banda sonora original, Tó Trips (na foto acima).

“Surdina” conta uma história rural, na atualidade mas num Portugal antigo, onde um homem idoso descobre que a sua esposa foi vista a fazer compras. Uma situação aparentemente normal, não fosse pelo facto de que ele acreditava que ela estava morta. Triste e sentindo-se traído, ele decide se esconder de todos, mas os seus amigos não deixam que ele sofra sozinho. O filme tem argumento de Valter Hugo Mãe e Rodrigo Areias.

Contando com o apoio da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, Bruno Gascon escreveu o argumento do filme “Sombra” a partir de conversas com mães como Filomena Teixeira, cujo filho Rui Pedro desapareceu em 1998, então com 11 anos.

Nas palavras do realizador, “todo o filme é uma homenagem a essas mães e famílias que, entretanto, já viram o filme e se sentiram representadas com justiça e com verdade. Para mim isso era o mais importante, e também que as pessoas percebam o que acontece a estas famílias quando as câmaras das reportagens se desligam e ficam sozinhas”.

“Sombra” de Bruno Gascon é apresentado no Kinepolis Brussel dia 23 de outubro e no Luxemburgo, no dia seguinte, 24 de outubro, no cinema Utopia Luxemburgo, na presença do realizador. Os bilhetes serão colocados à venda brevemente.

O ciné-concerto “Surdina” com Tó Trips tem lugar em Bruxelas, no sábado, dia 8 de outubro, no Kinepolis (bilhetes aqui).

No Luxemburgo, o evento será no cinema Utopia, no dia 9, domingo, e já pode comprar aqui o seu bilhete.

