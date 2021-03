Cinema português continua a chegar ao Luxemburgo apesar da pandemia

O Cineclube Português do Luxemburgo, um projeto do BOM DIA, propõe a partir de quarta-feira nas salas do grão-ducado o filme “Hálito Azul” de Rodrigo Areias, que conta com música de The Legendary Tigerman.

Este é o filme número 12 de uma série de projeções que poderiam ter sido mais se não fosse a pandemia. Apesar do encerramento das salas de cinema no Luxemburgo duas vezes em 2020, o Cineclube conseguiu, apesar das restrições, propor excelentes filmes lusófonos nas salas Utopia e Utopolis na capital luxemburguesa.

Antes da docuficção “Hálito Azul” que estreia dia 17 de março, já passaram pelo Luxemburgo “Amor Amor” de Jorge Cramez, “Jovens Polacas” de Alex Levy-Heller, “Zé Pedro Rock’n’Roll” de Gonçalo Varela Silva, “Faz-me Companhia” de Gonçalo Almeida, “A Herdade” de Tiago Guedes, “Miss” de Ruben Alves, “Surdina” de Rodrigo Areias, “Mosquito” de João Nuno Pinto, “Até para o ano” de Philippe Machado, “Metamorfose dos Pássaros” de Catarina Vasconcelos e “Ar Condicionado” de Fradique.

O logotipo do projeto Cineclube Português do Luxemburgo é inspirado no mestre do cinema português Manoel de Oliveira e foi concebido pelo designer Albino Martins da Silva.

O Cineclube Português do Luxemburgo conta com a colaboração do grupo de cinemas Kinepolis e o apoio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

