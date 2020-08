Cinema e vinho verde: uma proposta para este verão

Entre 14 de agosto e 16 de outubro, a Região dos Vinhos Verdes promove um Ciclo de Cinema com uma dezena de sessões distribuídas entre vinhas e jardins, para descobrir filmes portugueses e estrangeiros na companhia de provas de vinho verde e experiências ao ar livre.

Com curadoria de Daniel Ribas e Rita Morais, o Ciclo de Cinema na Região dos Vinhos Verdes convida a apreciar a sétima arte fora de portas: na cidade do Porto, a Casa do Vinho Verde disponibiliza o anfiteatro natural do jardim com vista sobre o Rio Douro para um programa que ocupa fins-de-semana dos meses de agosto e de setembro com propostas como “Homenzinhos” (Ira Sachs), “Verão 1993” (Carla Simón) e “Tarde para morrer jovem” (Dominga Sottomayor).

Felgueiras, Amarante e Valença do Minho são os destinos da Região dos Vinhos Verdes onde se pode assistir a “Cinema Paraíso” (Giuseppe Tornatore), a 14 de agosto na Casa da Calçada Relais & Chateaux e a 22 de agosto na Adega Edmun do Val, ou “Aquele querido mês de Agosto” (Miguel Gomes) (veja trailer abaixo), a 4 de setembro na Adega Cooperativa de Felgueiras e a 16 de outubro no Monverde Wine Experience Hotel (na foto acima), onde os restantes filmes em cartaz são exibidos a 21 de agosto e 11 de setembro.