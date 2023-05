O Consulado-geral de Portugal em Paris acolhe a apresentação do livro “O Soldado Sabino” de Nuno Gomes Garcia, traduzido por Dominique Stoenesco, e a projeção do documentário “Os Herdeiros da Batalha de La Lys”, de Carlos Pereira.

Este evento terá lugar no Salões Eça de Queirós do consulado em Paris, no dia 11 de maio às 18 horas.