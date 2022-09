Cinema do leste europeu regressa ao Porto

O festival que celebra a cultura cinematográfica da Europa Central e de Leste está de volta às salas de cinema do Porto. A quinta edição do BEAST – International Film Festival terá lugar entre 21 e 25 de setembro, com um programa que evidencia os novos trabalhos e talentos europeus, de olhos postos nas preocupações sociais contemporâneas.

Organizado pela Associação Cultural OKNA, em parceria com a Câmara Municipal do Porto, o BEAST IFF é muito mais do que um festival de cinema e, desde 2017, assume um papel relevante na estimulação e divulgação da cultura cinematográfica da Europa Central e de Leste em Portugal, abrindo-a a novos públicos e hábitos. Além de uma série de exibições, o festival expande a sua atividade a masterclasses, festas, exposições, conversas, ou workshops.

A Competição Oficial do festival, espaço que promove por excelência os novos trabalhos de cineastas promissores de Leste, apresenta uma seleção diversificada e atenta ao que melhor se produz na região. Com lugar para obras de ficção, na secção East Wave, documentais, na East Doc, ou experimentais, no programa Experimentaleast, a seleção oficial da quinta edição do BEAST IFF integra 28 filmes oriundos de 13 países.

Este ano, o festival dedica um foco a Montenegro, que apresenta um total de 18 obras de realizadores montenegrinos. Com uma seleção dividida em quatro secções, este programa constitui uma oportunidade rara de conhecer mais a fundo a produção cinematográfica de um país que apenas conquistou a independência em 2006, promovendo a nova e refrescante faceta do cinema montenegrino. Neste foco, está incluído o filme de abertura do festival, “A Elegia de Laurel”, de Dusan Kasalica. A primeira longa-metragem do cineasta de Montenegro, em estreia nacional no BEAST IFF, é um drama desafiante e inovador, que se torna repentinamente negro, fantástico e misterioso. O Focus Montenegro surge em parceria com o Montenegrin Film Center, Montenegrin Cinematheque, e tem o apoio do Consulado Honorário do Montenegro no Porto.

Na senda do foco dedicado a Montenegro, o BEAST IFF anuncia também um programa especial que homenageia a Ucrânia. O Highlight Ukraine! apresenta seis cineastas ucranianos talentosos e emergentes, e inclui uma seleção única do Kyiv International Short Film Festival, a longa-metragem coming-of-age “Stop Zemlia”, da cineasta Kateryna Gornostai, estreada e premiada no Festival de Berlim de 2021. Através do Highlight Ukraine, o festival quer espalhar e transmitir uma mensagem de esperança e apoio a todo o povo ucraniano, artistas, amigos, parceiros e as suas famílias.

O BEAST – International Film Festival decorre em vários locais da cidade do Porto, de 21 a 25 de setembro: Passos Manuel, Cinema Trindade, Casa das Artes, OKNA – Espaço Cultural e Livraria Térmita. A programação completa será anunciada no dia 6 de setembro.