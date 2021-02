Cinema de Portugal para o mundo no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro recebe a partir de hoje, e até 1 de março, a mostra de cinema “De Portugal para o mundo”, que levará ao público brasileiro uma seleção de 28 longas e curtas-metragens de cineastas portugueses.

A mostra de cinema, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na cidade do Rio de Janeiro, tem hoje início com as curtas-metragens “Nyo Vweta Nafta”, de Ico Costa, “Farpões, baldios” (na foto acima), de Marta Mateus, “Balada de um batráquio”, e termina com a premiada longa de Pedro Costa, “Vitalina Varela”, filme que está entre os 93 filmes incluídos na lista oficial de candidatos à nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

O filme de Pedro Costa teve estreia mundial em agosto de 2019, no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, onde arrecadou os principais prémios: Leopardo de Ouro e Leopardo de Melhor Interpretação Feminina. Desde então, soma mais de 22 prémios, a maioria de melhor filme e melhor realização, em perto de 30 festivais internacionais de cinema, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina.

Ao longo do corrente mês, serão ainda apresentados filmes como “O corcunda”, de Gabriel Abrantes e Ben Rivers, “Ascensão”, de Pedro Peralta, “Redenção”, de Miguel Gomes, “Ramiro”, de Manuel Mozos, “Colo”, de Teresa Villaverde, “O estranho caso de Angélica” e “O velho do Restelo”, de Manoel de Oliveira, “Fantasia lusitana”, de João Canijo, “A portuguesa”, de Rita Azevedo Gomes, “O ornitólogo”, de João Pedro Rodrigues, e “E agora? Lembra-me”, de Joaquim Pinto.

Também fazem parte da mostra “Fordlandia Malaise”, de Susana de Sousa Dias, “Cartas da guerra”, de Ivo Ferreira, “Understory”, de Margarida Cardoso, “Como Fernando Pessoa salvou Portugal”, de Eugene Green, “O mar enrola na areia”, de Catarina Mourão, “Volta à terra”, de João Pedro Plácido, “É na terra, não é na lua”, de Gonçalo Tocha, “A vida invisível”, de Vítor Gonçalves e “Tabu, de Miguel Gomes.

O evento cinematográfico repetirá a exibição de algumas das longas e curtas-metragens ao longo do mês de fevereiro e 01 de março.

“John From”, da autoria de João Nicolau, “A fábrica de nada”, de Pedro Pinho, “A árvore”, de André Gil Mata e “Eldorado XXI”, de Salomé Lamas, completam a apresentação “De Portugal para o mundo”.

Com a curadoria de Pedro Henrique Ferreira, a mostra de cinema português terá entrada gratuita e conta ainda com atividades ‘online’, como debates temáticos, unindo investigadores brasileiros e portugueses, assim como realizadores.

Apesar de ser presencial, a mostra contará com restrições devido à pandemia de covid-19, que tem no estado do Rio de Janeiro um dos seus maiores focos de disseminação.

No cinema, a capacidade foi reduzida para 50%, com higienização completa antes de cada sessão, além do distanciamento «de dois metros entre as poltronas e do uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

A bilheteira presencial está proibida, com todos os bilhetes a serem disponibilizados virtualmente.