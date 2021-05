Cinema de animação luso em Annecy

A longa-metragem “Nayola”, de José Miguel Ribeiro (na foto), e uma curta-metragem do realizador croata Marko Djeska, coproduzida por Portugal, integram o Festival de Cinema de Animação de Annecy, em junho em França.

De acordo com a programação, “Nayola” estará na secção “WIP”, dedicada a projetos ainda em desenvolvimento e em produção, e “All those sensations in my belly”, de Marko Djeska, integra a competição oficial de curtas-metragens.

“Nayola” é apresentada como a primeira longa-metragem de animação portuguesa para jovens e adultos, com realização de José Miguel Ribeiro, produção da Praça Filmes e coprodução com França, Países Baixos e Bélgica.

“Nayola” tem argumento de Virgílio Almeida a partir de uma peça de teatro escrita por José Eduardo Agualusa e Mia Couto, que por sua vez deriva de um conto publicado nos anos 1990 pelo autor angolano.

Ainda sem data de estreia, mas com distribuição internacional assegurada, a narrativa cruza três gerações de mulheres e tem a guerra civil de Angola como pano de fundo.

Na competição oficial estará “All those sensations in my belly”, curta-metragem que conta a história de um homem, em transição para mulher, que tenta lidar com um relacionamento com um homem heterossexual.

O filme do realizador e autor de banda desenhada Marko Djeska conta com coprodução portuguesa de David Doutel, pela Bando à Parte.

O Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, considerado o mais relevante na área da produção de animação, decorrerá de 14 a 19 de junho, com a organização a contar que haja programação ‘online’ e em sala.

#portugalpositivo