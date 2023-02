Cineclube Português traz “Alma Viva” ao Luxemburgo e à Bélgica

Cristèle Alves Meira estará presente esta quinta-feira no cinema Utopia, na capital luxemburguesa, para apresentar o seu filme e debater com o público, no âmbito do Cineclube Português, um projeto do BOM DIA.

“Alma Viva”, o filme de Cristèle Alves Meira, foi a longa metragem que Portugal enviou aos Óscares 2023 e uma obra que mereceu destaque em vários festivais, nomeadamente em Cannes onde foi apresentado na Semana da Crítica.

“Alma Viva” é projetado em Bruxelas e no Luxemburgo em versão original portuguesa com legendas em francês e neerlandês.

O filme é exibido no Luxemburgo quinta-feira, dia 2 de março, no cinema Utopia. Em Bruxelas será apresentado no dia seguinte, sexta-feira, 3 de março, no Kinepolis.

Reserve aqui os seus bilhetes:

Luxemburgo, 2 de março, 19:00, cinema Utopia

Bruxelas, 3 de março, 19:45, cinema Kinepolis, Bruxelas-Heysel