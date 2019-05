Cineastas apelam ao voto para o Parlamento Europeu

Cineastas europeus reunidos em Cannes, no maior festival de cinema do mundo, lançaram um apelo ao voto nas europeias.

Foram mais de 500 personalidades do mundo do cinema a assinar um manifesto, entre as quais Miguel Gomes, Jacques Audiard, Julie Bertuccelli, Susanne Bier, Costa-Gavras, Luc et Jean-Pierre Dardenne, Julie Delpy, Ralph Fiennes, Stephen Frears, Valeria Golino, Agnieszka Holland, Alan Parker, Pawel Pawlikowski, Céline Sciamma, Stellan Skarsgaard, Wim Wenders e muitos outros.

A ideia foi lançada pela Société des réalisateurs français.