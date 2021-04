Cineasta Catarina de Sousa no festival brasileiro É Tudo Verdade

O filme “Tracing Utopia”, de Catarina Sousa e Nick Tyson, integra o festival brasileiro de cinema É Tudo Verdade, dedicado ao documentário e que decorre ‘online’ por causa da pandemia da covid-19.

“A seleção do É Tudo Verdade 2021 espelha como nem mesmo o mais nefasto dos vírus anula o poder do cinema”, afirma a direção do festival, que cumpre a 26.ª edição até domingo.

Na competição de curtas-metragens está “Tracing Utopia”, da realizadora portuguesa Catarina de Sousa e do norte-americano Nick Tyson.

Estreado em 2020 Festival Internacional de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, “Tracing Utopia” “retrata as aspirações” de uma comunidade de jovens ‘queer’ no bairro de Queens, em Nova Iorque, Estados Unidos.

Catarina de Sousa, jornalista, realizadora e produtora de cinema e artes visuais, foi artista residente no centro norte-americano UnionDocs, juntamente com Nick Tyson, onde nasce o projeto “Tracing Utopia”.

