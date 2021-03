Tenho andado desaparecido, mas ando entusiasmado com o livro sobre Cindazunda. Mais do que a historia, o ambiente daquele tempo em que o império romano caía aos poucos e ainda não tinham surgido os árabes. Eram os tempos das invasões de povos vindos de longe, para além daqueles que por cá já existiam.

Os três primeiros capítulos estão prontos a saírem das minhas mãos, para outras mãos mais especializadas em história e em correção de textos. No final do mês de Abril estará acabado da minha parte. No entanto, nao tenho pressa em editá-lo.

Estou também a preparar a apresentação do “Criadores de Estrelas”, o último livro que escrevi. O dia ou a noite em que será apresentado, logo se verá, mas o que interessa é que seja feito em ambiente divertido e seguro.

Gostaria de convidar outras pessoas que escreveram livros a apresentarem os seus, pessoal da musica a apresentarem as últimas obras, etc…

Seria giro ter uma apresentação em várias vertentes, até para criarmos sinergias.