Cinco portugueses detidos em Evionnaz por assalto

Um grupo de jovens entre os 16 e os 19 foram detidos pela polícia suíça depois de terem assaltado uma máquina de distribuição de comida e bebidas na estação de Evionnaz, na Suíça.

As autoridades revelaram que o grupo era constituído por jovens portugueses e suíços, sem revelar mais pormenores sobre as suas identidades. A polícia confirmou tratar-se de jovens das duas nacionalidades e residentes na região do Bas-Valais.

Segundo o jornal Le Nouvelliste, o assalto teve lugar na noite de sábado para domingo, por volta da 1:30 da madrugada, Os cinco jovens partiram o vidro da máquina tendo fugido de automóvel.

Acabaram por ser intercetados por dois carros da polícia nas imediações de Saint-Maurice.

Depois de ouvidos, os cinco jovens foram libertados. Um inquérito está em curso.