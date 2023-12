Cinco portugueses apurados para as meias da Taça saudita

O Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, apurou-se esta segunda-feira para as meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, assim como o Al Hilal, de Jorge Jesus, atual detentor do título.

Além de Castro e Jesus, é certo que as ‘meias’ da taça saudita irão ter um terceiro técnico português, com Pedro Emanuel a alcançar o apuramento no Al Khaleej.

O Al Nassr foi ao campo do Al Shabab vencer por 5-2, com um golo de Cristiano Ronaldo, o número 50 do avançado de 38 anos no ano civil de 2023, algo que o capitão da seleção nacional alcançou pela oitava vez na sua carreira.

Otávio assinou duas assistências, incluindo no lance de Ronaldo, na passagem da equipa de Luís Castro às ‘meias’.

Já o Al Hilal, de Jesus, recebeu e venceu o Al Taawon, por 3-0, com Rúben Neves a ser lançado apenas na segunda parte, aos 70 minutos.

Sob o comando de Pedro Emanuel, o Al Khaleej foi ao campo do Abha vencer por 2-1, com um golo de Fábio Martins, que foi titular na equipa do técnico luso, assim como Ivo Rodrigues e Pedro Rebocho, que assinou uma assistência.

Al Faysaly e o Al Ittihad, que está no Mundial de clubes, disputam em 19 de dezembro o único lugar vago nas meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita.