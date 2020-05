Cinco novos adidos da Segurança Social vão servir a diáspora

Já estão colocados todos os adidos da Segurança Social enviados pelo Governo português para cinco consulados dos principais países de destino da diáspora lusitana na Europa, como forma de facilitarem o tratamento de questões relacionadas com prestações sociais, como as pensões ou contribuições. Recorde-se que muitos portugueses emigrados têm tido dificuldades para conseguirem concluir os seus processos de reforma devido a dificuldades em obter documentação relativa ao tempo de trabalho em Portugal.

Esta era uma medida prevista pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, cujo principal objetivo passava por “criar soluções legais que permitam o funcionamento de equipas da Segurança Social no estrangeiro, designadamente, para atendimento presencial, dirigidas, essencialmente, à comunidade emigrante portuguesa”, lê-se no jornal Dinheiro Vivo.

O BOM DIA contactou o embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, que confirmou a chegada de Susana Rosa ao Grão-Ducado no início deste mês.

Também França, Alemanha, Reino Unido e Suíça receberam os respetivos especialistas da Segurança Social nos últimos dias.

Em Paris, Diana Maria Pereira Bessa Lage é a nova adida de Segurança Social, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos. Embora a sua área de atuação se estenda ao conjunto do país, não vai trabalhar na Embaixada de Portugal, mas vai desempenhar o cargo de adida técnica principal no Consulado Geral de Portugal em Paris, segundo o Lusojornal.