Cinco mil metros: Mariana Machado medalha de ouro nos Jogos Universitários

Mariana Machado conquistou a medalha de ouro nos cinco mil metros nos Jogos Universitários, depois de ter atacado nas duas voltas finais, uma estratégia que surtiu efeito e permitiu-lhe terminar a prova com o tempo de 16:02.58 minutos, deixando para trás a atleta chinesa Yuyu Xia, segunda classificada com 16:04.00, e a japonesa Risa Yamazaki, com 16:08.86, que completou o pódio dos Jogos Universitários que estão a decorrer na China.

“Estou muito feliz, muito orgulhosa. Foi o ano mais difícil da minha vida, conciliar os estudos, fazer o quinto ano de medicina por completo, treinar tão arduamente para conseguir os resultados deste ano. Tive alguns problemas familiares, com a saúde da minha irmã, muito difíceis de ultrapassar, mas ela deu-me uma força enorme para conseguir estar aqui e treinar o ano todo para este objetivo”, adiantou a atleta do Braga.

Na hora de mostrar o ouro, Mariana Machado não se esqueceu da família: “Quero dedicar esta vitória à minha irmã, que está a lutar contra uma doença oncológica, tem sido uma guerreira. Tenho de agradecer a ela e à minha família, a todas as pessoas que me apoiam, à minha treinadora, à minha equipa, que me ajudou a chegar aqui na minha melhor forma. Foi sem dúvida a recompensa pelo meu esforço este ano e por isso não podia estar mais orgulhosa deste resultado. É o culminar de todo o sacrifício. Estou nas nuvens”, concluiu emocionada a nova campeã mundial universitária de cinco mil metros.

Esta é a maior vitória da jovem, de 22 anos, que dá a sétima medalha para a Federação Académica do Desporto Universitário nestes Jogos Mundiais Universitários, que se realizam em Chengdu, China. Mariana junta-se assim no quadro de honra a João Coelho, ouro nos 400m (atletismo), Gabriel Lopes, ouro nos 200m estilos (natação), Camila Rebelo, duas pratas nos 100m e 200m costas (natação), Eliana Bandeira, prata no lançamento do peso (atletismo), e Décio Andrade, prata no lançamento do martelo (atletismo).