Cinco mil jovens portugueses em programa solidário

Mais de cinco mil jovens de nacionalidade portuguesa inscreveram-se no Corpo Europeu de Solidariedade, um programa lançado pela União Europeia e que se destina a jovens entre os 17 e os 30 anos.

Segundo a Agência Erasmus+ Juventude em Ação, no âmbito do “Corpo Europeu de Solidariedade”, os jovens podem realizar projetos de voluntariado, no próprio país ou no estrangeiro, em benefício de pessoas e de comunidades de toda a Europa.

Os dados são divulgados a propósito do Dia Internacional da Solidariedade, que se assinalou esta quinta-feira.

