Cimeira mundial sobre capital humano com participação portuguesa

A organização mundial que reúne os principais diretores de Recursos Humanos, Gestão das Pessoas e Diretivos de Capital Humano, realizou, no dia 17 de maio, a sua primeira Cimeira Global no centro Tecnológico de Monterrey, na Cidade do México.

Pedro Ramos, presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, participou num painel de discussão sobre os “Novos Modelos de Trabalho no mundo global” e partilhou as “melhores práticas e experiências” de Portugal, do Brasil e dos Países de Língua Portuguesa e Europa, juntamente com representantes dos EUA, do México, do Perú, da Argentina e de outros países que estiveram reunidos na Cidade do México.

Segundo apurámos, esta Cimeira destacou-se por ser “o encontro mais esperado do ano no mundo da Gestão das Pessoas, desde que a DCH (Diretivos de Capital Humano) contou com uma grande expansão na América Latina, EUA, Europa e África e posicionou-se como um espaço para reunir líderes e especialistas na gestão das pessoas num evento verdadeiramente internacional para analisar e promover os temas centrais do futuro do trabalho e desafios para a Gestão das Pessoas nestes novos contextos”.

Nessa ocasião, Pedro Ramos “despediu-se” da sua missão de Embaixador da DCH para a Lusofonia, com foco em Portugal, Brasil e África.

“Foi um enorme orgulho e prazer poder ter contribuído nestes últimos anos para a expansão desta organização que reúne os principais atores da Gestão das Pessoas na gigante lusofonia, mas, devido à expansão, já não é, felizmente, necessária a minha ação neste âmbito”, disse Pedro Ramos, que é também CEO da Keeptalent Portugal, empresa de consultoria de Gestão e RH que atua nas várias geografias da lusofonia.

Ígor Lopes